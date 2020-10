Sequestrata un’ambulanza a Meda FOTO

Sequestrata un’ambulanza a Meda. Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, l’intervento degli agenti della Polizia Locale e del carro attrezzi per la rimozione.

Sequestrata un’ambulanza a Meda

Il mezzo di soccorso si trovava in un parcheggio in via Trieste, in corrispondenza del civico 76, da parecchi mesi. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Valter Bragantini, hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire a chi appartenesse. Dalla targa sono risaliti al proprietario, una società di Bari che effettua servizio di trasporto sanitario, che contattata più volte non ha mai dato risposta. Dato il veicolo risultava con assicurazione scaduta, ne è stato disposto il sequestro.

Il mezzo di soccorso è finito in deposito

Per la rimozione è stata incaricata la ditta Bertani, che attraverso un carro attrezzi ha provveduto a rimuovere il mezzo e a portarlo in un deposito a Limbiate. “Se entro cinque giorni dalla notifica pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura la società a cui appartiene l’ambulanza non la rivendica il mezzo diventa di proprietà del custode acquirente, ovvero della ditta che ha provveduto alla rimozione, previo versamento alla Prefettura della cifra concordata dal demanio e dalla Prefettura stessa, ovvero 60 euro – spiega il comandante Valter Bragantini – Ovviamente poi il nuovo proprietario potrà far sistemare l’ambulanza e rivenderla a un prezzo di mercato”.

Rimossa anche una Jeep

Oltre all’ambulanza è stata rimossa anche una Jeep abbandonata nei pressi dell’oratorio Santo Crocifisso.

TORNA ALLA HOME