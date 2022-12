Sequestrate 200 lampade e 23 pedane vibranti non a norma a Verano

La polizia provinciale di Monza e Brianza ha posto sotto sequestro più di 220 articoli con marcatura CE contraffatta o mancante in vendita presso un esercizio commerciale di Verano Brianza.

I controlli e l'ispezione

L’operazione è stata effettuata a seguito di un servizio di controllo delle attività commerciali volto al rispetto della vendita del materiale pirotecnico e alla tutela del consumatore. Durante l’ispezione gli agenti della Polizia provinciale hanno riscontrato che alcuni articoli in vendita non rispettavano le direttive comunitarie e nazionali in tema di requisiti essenziali di sicurezza (marcatura CE).

Lampade e pedani vibranti senza marchio

Nello specifico gli agenti hanno appurato che circa 200 lampade da tavolo in metallo di una nota catena di illuminazione e una pedana vibrante presentavano un marchio CE contraffatto mentre altre 22 pedane vibranti risultavano totalmente prive della marcatura CE.

Sequestro della merce e multa al titolare del negozio

Per la merce non a norma è scattato il sequestro con una sanzione amministrativa pari a 1.150 euro (ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.lgs. del 19 maggio 2016, n. 86). È stata inoltre trasmessa la segnalazione nei confronti del titolare,

. L' ipotesi di reato è frode in commercio.