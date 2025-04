Sequestrate cento confezioni di alimenti scaduti

Almeno cento confezioni di generi alimentari scaduti sono state sequestrate dalla Polizia Locale in un negozio di Nova Milanese.

I prodotti sono stati distrutti, intanto il comando ha inviato tutta la documentazione ad Ats che si riserverà di emettere eventuali provvedimenti nei confronti dell’esercente.

Da qualche settimana la Polizia Locale ha avviato una campagna di controlli nei negozi che vendono generi alimentari e bar per verificare che tutta la documentazione sia in regola, controllare le autorizzazioni e le condizioni igieniche. Sono almeno cinque i minimarket e i fruttivendoli ispezioni, oltre a una quindicina di bar dall’inizio dell’anno.

Durante il sopralluogo in un negozio di alimentari, gli operatori del comando cittadino hanno scoperto sugli scaffali diversi prodotti alimentari scaduti, alcuni anche da parecchi mesi, addirittura luglio 2024. Tra questi confezioni di funghi, conserve, merendine, alimenti per l’infanzia come gli omogeneizzati e anche formaggi. Durante l’ispezione una cliente stava anche per acquistare uno di questi prodotti scaduti ma per fortuna un agente l’ha messa in guardia per tempo, prima che uscisse dal negozio.

Complessivamente sono state sequestrate un centinaio di confezioni di alimenti che sono stati poi distrutti. La documentazione relativa al sopralluogo è stata quindi inviata al personale di Ats che una volta conclusi gli accertamenti del caso potrebbe emettere dei provvedimenti nei confronti del negoziante. E’ comunque possibile che vengano effettuati ulteriori controlli nel punto vendita.

