task-force di agenti

Sequestrate sostanze stupefacenti e pure un machete. Anche nella tornata di controlli di venerdì nel Parco delle Groane, la Polizia Locale ha assestato un colpo allo spaccio nell’area boschiva

Sequestrate sostanze stupefacenti e pure un machete

Gli agenti dei comandi operativi nell’ambito del Progetto parco hanno sequestrato 14,64 grammi di cocaina e 3,53 grammi di hashish, ripartite in 22 dosi pronte per essere cedute. Recuperato anche un machete. L’operazione è stata condotta nell’area verde al confine tra Senago e Limbiate. La settimana scorsa gli agenti avevano sequestrato un'auto utilizzata per l'attività di spaccio. I controlli continuano.

Progetto di Regione Lombardia

L'attività, promossa e finanziata da Regione Lombardia, è finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio nel Parco Groane. Un’attività congiunta avviata in estate che coinvolge gli agenti di sei comandi di Polizia Locale (Limbiate, che è l’ente capofila, Senago, Cesate, Solaro, Ceriano Laghetto e Bovisio Masciago).