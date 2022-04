Sequestrati 38mila capi contraffatti di Franklin & Marshall

Blitz

L'intervento della Guardia di Finanza in un magazzino di Agrate Brianza

Oltre 38mila capi di abbigliamento contraffatti del noto brand Franklin & Marshall sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza a seguito di un blitz in un magazzino di Agrate Brianza

Il sequestro dei capi contraffatti di Franklin & Marshall

I militari del Gruppo di Monza, dopo i sequestri di dispositivi auricolari eseguiti negli ultimi mesi, hanno ulteriormente individuato e sequestrato oltre 38.000 fra capi di vestiario, calzature, zaini, etichette e imballi, contraffatti, riproducendo la foggia ed i segni distintivi registrati dal noto brand “Franklin & Marshall”.

L’attività è stata sviluppata dai finanzieri monzesi che hanno eseguito un controllo presso un esercizio all’ingrosso gestito da cittadini di etnia cinese, rilevando la messa in vendita di diversi stock di abbigliamento e calzature, riproducenti le caratteristiche del marchio sportswear ispirato agli sport universitari americani.

In particolare, l’azione info-investigativa, prendendo le mosse dal monitoraggio delle importazioni di prodotti di origine extracomunitaria transitanti dal porto di Genova, ha consentito di individuare sia il punto vendita sia il magazzino di un distributore di Agrate Brianza, presso cui sono state rinvenute migliaia di confezioni di abbigliamento, calzature e zaini, stoccate in numerose scaffalature e, in alcuni casi, già pronte per la successiva spedizione ai rivenditori finali.

Accertata la detenzione per la pronta immissione sul mercato, gli articoli fraudolentemente commercializzati sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e l’amministratore dell’impresa coinvolta deferito alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.