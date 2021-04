Sequestrato a ex politico attico da 400mila euro

I Carabinieri hanno sequestrato a un ex esponente politico di Regione Lombardia un attico da 200 metri quadrati in centro a Desio.

Il sequestro dell’attivo all’ex politico

Frutto dell’attività delittuosa. Per questo, su disposizione del Tribunale di Milano, i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno posto sotto sequestro un attico di 200 metri quadrati nel centro cittadino, in cui dimora un ex esponente politico di Regione Lombardia, già condannato in via definitiva per corruzione e attualmente imputato nel cosidetto processo “Seregnopoli”.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta dei militari dell’Arma di Desio in collaborazione con i Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano.

Il perché del provvedimento

Pericolosità sociale del soggetto e patrimonio disponibile in misura sproporzionata rispetto al reddito, sono stati i presupposti per l’applicazione di questa misura, strumento a disposizione della Giustizia italiana per aggredire i patrimoni illecitamente accumulati e che trae origine direttamente dal cosiddetto. “Codice Antimafia”.

L’immobile del valore stimato di circa 400mila euro, seppur intestato formalmente ad un’altra società che lo ha recentemente acquistato all’asta, è stato comunque ritenuto di fatto in capo all’ex esponente politico, dove difatti vi ha continuato a dimorare all’interno anche dopo il cambio d’intestazione.