Sequestrato un chilo di droga, tra cocaina ed eroina

La Polizia di Stato di Milano, al termine di una attività di indagine, ha effettuato un blitz in un appartamento di Seregno, sequestrando un chilo di droga, tra cocaina ed eroina

Il sequestro di droga

Sabato mattina, la Polizia di Stato ha arrestato a Seregno due cittadini marocchini di 25 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Commissariato Quarto Oggiaro, a seguito di un’attività di osservazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga effettuata lo scorso giovedì, hanno individuato in via Comina, a Seregno, uno stabile quale possibile luogo di detenzione di sostanza stupefacente.

Dall'immobile, i poliziotti hanno notato uscire due uomini che, con l’utilizzo di un’auto, si sono diretti in diversi luoghi, presumibilmente stabiliti con gli acquirenti, dove poi hanno ceduto qualcosa in cambio di denaro. Pertanto, sabato scorso, gli agenti di via Sebastiano Satta, all’uscita dall’appartamento e prima che potesse prendere la propria auto, hanno fermato e controllato uno dei due cittadini marocchini e, nella tasca posteriore dei suoi pantaloni, hanno rinvenuto e sequestrato venti dosi di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi.

All’interno dell’appartamento, dove si trovava l’altro 25enne, i poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno rinvenuto all’interno di alcuni cassetti di un armadio ulteriori 489 grammi di cocaina pressata, 322 grammi di eroina, materiale per il confezionamento della droga, due bilancini di precisione, tre telefoni cellulare e 10.435 euro in contanti.