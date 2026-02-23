Arrestato spacciatore, sequestrato oltre un etto di droga

Operazione in via allo Stadio: bloccato un marocchino del '64, che nascondeva le dosi nelle aiuole e nei cestini fra studenti e pendolari del bus, in attesa dei clienti. Recuperati hashish e cocaina

A Seregno operazione della Polizia Locale: sequestrato oltre un etto di droga, arrestato uno spacciatore abituale.

L’operazione in via allo Stadio

Un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, svolta in pieno giorno e in un’area frequentata da pendolari e studenti, è stata interrotta al termine di una complessa operazione condotta dal Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale, sotto il coordinamento del vice Comandante Alberto Dibiase, nelle giornate del 19 e 20 febbraio. L’intervento è scaturito da numerose segnalazioni dei cittadini, che da tempo denunciavano una presenza costante di spacciatori nella zona compresa tra via allo Stadio, di fronte al negozio Mercatone 999 e le vie limitrofe. A seguito delle lamentele, gli agenti hanno avviato un’attività mirata di osservazione e pedinamento nelle giornate del 19 e 20 febbraio.

La droga nascosta in vari punti

Il soggetto attenzionato, un cittadino marocchino regolare nel territorio nazionale (T.A., classe 64, residente a Lissone) agiva con attente precauzioni: nascondeva la sostanza stupefacente, già divisa e confezionata, in vari punti nascosti – siepi, cestini, tombini, cabine elettriche – e attendeva i clienti in strada: incassava il denaro, si allontanava per recuperare la sostanza nascosta nelle vicinanze e tornava per consegnare le dosi. Con queste modalità, in caso di controllo, risultava di fatto sempre incolpevole. Particolarmente sensibile il contesto in cui avveniva l’attività illecita: il punto di spaccio si trovava, infatti, nelle immediate adiacenze di una fermata dell’autobus, luogo sensibile e caratterizzato da un costante passaggio di cittadini, pendolari e studenti, anche minorenni.

Preso un marocchino del ’64

La mattina del 20 febbraio l’operazione è entrata nella fase decisiva. Durante un servizio dinamico, gli agenti hanno seguito lo spacciatore mentre occultava la droga in diversi punti della zona. L’uomo è stato bloccato poco prima che potesse recuperare la sostanza per avviare nuove cessioni. Con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Monza, sono stati recuperati hashish e cocaina nascosti nei diversi spazi utilizzati dallo straniero per occultare la sostanza. L’attività è poi proseguita con una perquisizione domiciliare in provincia di Monza e Brianza, che ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di droga, sostanze da taglio e telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio.

Sequestrato oltre un etto di droga

In tutto sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina, tre chilogrammi di sostanza per il cosiddetto taglio della sostanza stupefacente, oltre a diversi smartphone utilizzati per l’attività illecita. L’uomo arrestato risultava già gravato da diversi precedenti di polizia specifici, nonché già tratto in arresto per un fatto analogo, nell’anno 2022, sempre dal Comando di Polizia Locale. Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità giudiziaria ha disposto per lui la custodia domiciliare in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo. Nella mattina di sabato 21 febbraio, l’arresto è stato convalidato, con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.