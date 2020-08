Seregno, 14enne soccorsa per intossicazione etilica: è grave. La ragazzina si è sentita male in via Bologna ed è stata raggiunta da ambulanza e automedica. Poi trasportata in ospedale a Desio in codice rosso.

Sarebbe in condizioni molto gravi la ragazzina di 14 anni soccorsa nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 27 agosto, a Seregno. Erano circa le due quando è arrivata la chiamata al 112: sul posto, in via Bologna, si sono portate ambulanza e automedica. Le condizioni della giovanissima, purtroppo, solo apparse molto critiche ed è stato disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale a Desio, dove è arrivata in codice rosso. Per fare chiarezza su quanto accaduto in via Bologna sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno.

Evento violento e malore

Sempre nella notte segnaliamo un evento violento classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione, avvenuto a Brugherio. Due le persone soccorse poco dopo mezzanotte in via San Maurizio al Lambro: si tratta di una 51enne e di una anziana di 83 anni. Sul posto l’ambulanza e i Carabinieri. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi, una sola persona è stata portata in ospedale a Monza in codice verde.

Infine, intorno alle 3 della notte scorsa, un 51enne è stato soccorso a Cesano a seguito di un malore. L’uomo è stato raggiunto in via Borromeo dai volontari della Croce bianca locale, arrivato sul posto in codice giallo. Dopo le cure del caso il personale sanitario non ha disposto il trasferimento in ospedale.

