Seregno: 18enne cade e finisce in ospedale. Il ragazzo è stato soccorso in via Nenni intorno alle 10.20 e poi trasportato in codice giallo in ospedale. Da chiarire le cause della caduta.

Seregno: 18enne cade e finisce in ospedale

Dopo la caduta e la chiamata al 118, sul posto sono intervenuti i volontari dell’Avis Meda assieme all’automedica. I soccorritori, arrivati in codice giallo, hanno prestato le prime cure al giovane, confermando poi l’intervento in codice giallo. Il 18enne è stato dunque caricato in ambulanza e trasportato all’Ospedale san Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti.