Seregno: 23enne in bicicletta investito da un’auto FOTO

Seregno: 23enne in bicicletta investito da un’auto

Intervento di ambulanza e automedica in codice rosso poco prima delle 19 di oggi, lunedì 12 ottobre, a Seregno. Qui, in via alla Porada, all’altezza delle piscine comunali, un giovane di 23 anni è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

In un primo tempo le sue condizioni sono apparse particolarmente critiche tanto che i soccorsi sono arrivati sul posto in codice rosso. Allarme parzialmente rientrato poco dopo le prime cure sul posto, come conferma l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il giovane è stato infatti caricato in ambulanza e trasferito in ospedale a Desio in codice giallo.

