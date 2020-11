Seregno: 24enne trovato con marijuana e mille euro in contanti finisce nei guai. Il ragazzo è stato fermato dai Carabinieri nella serata di ieri, lunedì 2 novembre.

Nella tarda serata di ieri ieri, lunedì 2 novembre, nella zona seregnese della Porada hanno fermato e successivamente denunciato in stato di libertà un 24enne del posto, già pregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

Durante il controllo i militari, insospettiti dall’atteggiamento tremolante del giovane, hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e veicolare che ha permesso di trovare 3 dosi di marijuana e oltre 1000 euro in contanti, ritenuti provento di illecita attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 160 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

