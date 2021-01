Seregno: 62enne trovato senza vita in un capannone. Soccorritori e Forze dell’ordine in via Correnti poco prima delle 17.

Seregno: 62enne trovato senza vita in un capannone

Intervento di ambulanza, automedica, Vigili del fuoco e Carabinieri nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 gennaio, a Seregno in un capannone di via Correnti, dove è stato ritrovato senza vita un uomo di 62 anni.

In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento l’allarme è scattato pochi minuti dopo le 17. Sul posto si sono subito portati i volontari di Seregno soccorso, il medico e i Vigili del fuoco ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

In via Correnti intanto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno: sono in corso indagini per chiarire la dinamica della tragedia.

