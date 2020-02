A Seregno arrestato spacciatore, due sono ricercati

A Seregno arrestato dai Carabinieri uno spacciatore 26enne di nazionalità marocchina. L’operazione nella serata di venerdì in zona Santa Valeria.

Arrestato spacciatore a Santa Valeria

Nella serata di venerdì 14 febbraio i Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato uno spacciatore 26enne marocchino. Il giovane si trovava in via Santa Valeria. A suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Monza per un’attività di smercio al dettaglio di droga a Seregno e nella zona di Verano Brianza.

L’indagine scattata nel 2015

L’ordinanza è stata eseguita a conclusione di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della stazione locale, partita nel dicembre del 2015. I militari hanno raccolto le testimonianze di una quindicina di acquirenti abituali e raccolto elementi che hanno permesso di risalire a tre marocchini, tutti senza fissa dimora.

Ricercati altri due pusher

Gli investigatori dell’Arma sono alla ricerca anche di un 22enne e di un 32enne, entrambi di nazionalità marocchina, che al momento risultano irreperibili. I Carabinieri hanno ricostruito la cessione di almeno seicento dosi di stupefacente per un giro d’affari di circa 20mila euro. Dall’indagine è emerso che le consegne della droga venivano effettuate anche a domicilio.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri

Il 26enne nordafricano deve rispondere dell’accusa di detenzione e spaccio continuato in concorso. L’operazione conclusa a Santa Valeria rientra nell’intensa attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di piazza Prealpi, anche in centro città, per stroncare la compravendita delle dosi. Sotto controllo, in particolare, la zona della stazione e viale dei Giardini, dove sono stati disposti specifici servizi di pattugliamento.

