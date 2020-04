Seregno: alcuni ragazzi e operatori positivi al Covid nel Centro Ronzoni-Villa

Seregno: alcuni ragazzi positivi al Covid nel Centro Ronzoni-Villa. Nessun soggetto positivo tra gli anziani ospiti dell’Rsa.

Seregno: importanti novità dal sindaco

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, questa mattina, giovedì 2 aprile, ha dato alcuni importanti aggiornamenti relativi al Centro Ronzoni-Villa della Fondazione Don Gnocchi.

In pieno accordo con la direzione il primo cittadino ha comunicato ufficialmente alcuni casi di positività al Coronavirus tra i ragazzi ospitati nella struttura (asintomatici o con lievi sintomi) e in alcuni operatori. Ad oggi invece non vi è nessuna positività riguardante gli anziani ospiti della Rsa.

