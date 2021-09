Seregno e Desio piangono monsignor Luigi Schiatti

La Comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno piange la morte di monsignor Luigi Schiatti, già rettore del Collegio arcivescovile Ballerini. Aveva 85 anni.

Addio a monsignor Luigi Schiatti

L'annuncio è della Basilica San Giuseppe, che poco fa, 8 settembre 2021, ha scritto sui social: “È mancato oggi monsignor Luigi Schiatti, già rettore del Collegio Ballerini. La Madonna, nella festa odierna di Maria Nascente, l’accompagni in Paradiso”.

Sacerdote da più di 60 anni

Monsignor Schiatti nel 2019 aveva tagliato il traguardo dei sessant'anni di ordinanazione sacerdotale. Rettore per trentasei anni del Collegio Ballerini di Seregno, dal 2010 era in congedo da incarichi pastorali ma continuava a collaborare con la Comunità pastorale Giovanni Paolo II per i servizi liturgici. Un periodo della vita che lo stesso monsignore aveva definito una "nuova giovinezza sacerdotale", in quanto gli permetteva di dedicare ogni momento della giornata alle incombenze proprie del sacerdote: Messe, confessioni, predicazione e direzione spirituale.

Sabato in Basilica il funerale

Nato a Desio il 3 maggio 1936, originario della parrocchia dei santi Siro e Materno, monsignor Schiatti è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1959. Dal 1959 al 1965 è stato professore al seminario di Seveso e dal 1965 al 1974 professore al seminario di Venegono Inferiore. Quindi il trasferimento a Seregno, dove fino al 2010 è stato rettore al Ballerini.

Tra gli incarichi, dal 2003 al 2006, anche la direzione del Collegio Pio XI di Desio. La camera ardente sarà allestita da giovedì nel "suo" amato Collegio Ballerini. La cerimonia funebre si terrà in Basilica sabato 11 settembre, alle 10, presieduta dal prevosto, monsignor Bruno Molinari. Monsignor Luigi Schiatti sarà sepolto al cimitero di Seregno, nella tomba dei sacerdoti.