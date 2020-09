Seregno: ecco i cantieri in partenza questo mese

Seregno: ecco i cantieri che aprono a settembre. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria del parcheggio di via De Gasperi e lavori di efficientamento energetico per la scuola primaria Rodari.

Seregno: al via il cantiere per la manutenzione del parcheggio di via De Gasperi

La manutenzione ordinaria del parcheggio di via De Gasperi è volta a rimuovere le cause

che ad oggi impediscono l’utilizzo della struttura, che invece sarebbe strategica nella prospettiva di

offrire un maggior numero di posti auto nel centro città (il parcheggio è, purtroppo, chiusa da

tempo ed in fase di potenziale degrado).

Gli interventi, che hanno un valore complessivo di 95 mila euro tra costi di progettazione

e di realizzazione, prevedono il completamento delle protezioni in muratura all’interno, la

manutenzione dei pluviali e delle griglie di scarico delle acque piovane.

Si provvederà anche alla completa manutenzione dell’impianto elettrico, nonché delle attrezzature antincendio molto ammalorate a seguito anche di diversi atti vandalici. L’intervento sarà poi completato con l’imbiancatura delle pareti e con l’installazione di un impianto di videosorveglianza, oggi non presente. L’appalto è stato affidato alla ditta Nuova System di Seregno, che ha l’impegno contrattuale di concludere entro il 4 novembre.

Interventi anche nella scuola di via Rodari

Sarà, invece, completamente rinnovato il parco lampade interno alle scuole Rodari: tutti i

corpi lampade, infatti, saranno sostituiti con luci a led, più sostenibili sotto il profilo ambientale e più economiche per quanto riguarda la gestione. L’intervento, del valore di 130 mila euro, è stato

finanziato grazie ad un contributo statale e sarà effettuato dalla ditta Bielettrica di Cossato, che lo

scorso anno aveva curato analogo intervento presso la scuola Aldo Moro.

I lavori verranno svolti nelle ore serali e notturne, al fine di non interferire con la normale attività didattica. Le opere di completamento, invece, sono programmate per il periodo delle vacanze scolastiche di Natale.

“Questi due interventi si aggiungono al grande impegno sulla manutenzione stradale e del verde che ci ha visti concentrati in questi primi anni di Amministrazione: si tratta di due operazioni che rinnovano e ammodernano spazi e ambiti pubblici della città. In particolare, il progetto illuminotecnico alle Rodari è voluto per replicare l’effetto positivo riscontrato dai ragazzi rispetto al lavoro alla primaria Moro” – ha sottolineato Giuseppe Borgonovo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Seregno.

TORNA ALLA HOME