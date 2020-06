A Seregno i ragazzi all’oratorio nel mese di luglio

A Seregno sì all’Estate ragazzi in oratorio. La Comunità pastorale San Giovanni Paolo II ha deciso di organizzare una sorta di oratorio feriale per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media, da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio.

Estate ragazzi all’oratorio

La Comunità pastorale San Giovanni Paolo II ha deciso. Da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio verrà organizzata per le famiglie seregnesi l’Estate ragazzi: quattro settimane per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie da trascorrere negli oratori di Sant’Ambrogio, San Carlo, Santa Valeria, Ceredo, San Rocco e Lazzaretto.

La proposta della parrocchia

La proposta dell’Estate ragazzi prevede tre ore al mattino e altrettante nel pomeriggio, con entrate e uscite scaglionate e in orari fissi per evitare assembramenti nel rispetto delle normative di prevenzione dal Covid. La presenza dei minori sarà in relazione al numero delle richieste e alla disponibilità dei volontari maggiorenni. Le pre-iscrizioni on line sono aperte fino a venerdì, le iscrizioni da domenica 14 a giovedì 25 giugno. L’iniziativa gode della collaborazione dell’Amministrazione comunale.

La presentazione ai genitori

La proposta di socialità educativa ai ragazzi per l’estate 2020 sarà presentata questa sera, martedì 9 giugno (alle 21) nella chiesa del Sacro Cuore all’oratorio San Rocco. Domani, mercoledì (alle 21) attraverso il link Zoom mediante Sansone. Resta da definire se per le normative anti- contagio da Coronavirus sarà possibile effettuare un’uscita settimanale nella piscina del centro sportivo comunale della Porada.

