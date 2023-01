Seregno, fiamme sul balcone, arrivano i pompieri

Fiamme sul balcone, mobilitazione dei Vigili del Fuoco a Seregno.

Seregno, fiamme sul balcone

E' successo questa mattina in viale Atleta a Seregno. L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i residenti hanno chiamato il 115 segnalando delle fiamme sul balcone di un appartamento al terzo piano. In fiamme, per cause ancora al vaglio, un mobiletto. Sul posto i mezzi delle caserme di Seregno e di Desio. In quel momento nell'alloggio non c'era nessuno.

Intervento concluso nel giro di un'ora

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe e un automezzo tridimensionale. Sul posto anche una gazzella dei Carabinieri e i tecnici dell'azienda del gas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il balcone. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni e ha evitato che l’incendio si estendesse all’appartamento e al resto del palazzo. L'intervento dei pompieri e dei tecnici si è concluso intorno alle 11.30. Non si è reso necessario il soccorso di nessuna persona.