Cordoglio

Aveva 56 anni. Era anche presidente della Salus ciclistica.

Seregno in lutto per l'ex consigliere comunale Antonio Graziano. Aveva 56 anni.

Lutto per Antonio Graziano, ex consigliere comunale

Una notizia che ha sconvolto il mondo politico seregnese quella che si è diffusa questa mattina, lunedì 10 gennaio 2022. Dopo aver combattuto con grinta contro una malattia si è spento l'ex consigliere comunale Antonio Graziano. Stimato architetto, in campo politico aveva dato il suo contributo nei mandati dell'allora sindaco Giacinto Mariani e in quello (poi interrotto per le note vicende giudiziarie di Seregnopoli) di Edoardo Mazza.

Una lunga carriera politica

Una lunga carriera politica, iniziata nel 2005 con l'arrivo in Consiglio comunale come capogruppo di Alleanza Nazionale, all'interno della maggioranza a sostegno di Mariani. Nel 2010 si era ricandidato, sempre a sostegno di Mariani, con il Pdl (nel quale era confluita Alleanza Nazionale) e per alcuni anni aveva ricoperto anche l'incarico di presidente del Consiglio comunale. Nel 2015 si era messo in gioco con Forza Italia, nella coalizione di Centrodestra a sostegno del sindaco Edoardo Mazza. Dopo la fine anticipata del mandato si è allontanato dalla scena politica.

L'impegno nella Salus

Ex atleta della Salus ciclistica Seregno, nel 2013 Graziano ne era diventato presidente, incarico che ricopriva tuttora. Solo dieci giorni fa, insieme al segretario Angelo Santambrogio, era stato dal sindaco Alberto Rossi per una riunione sulle future attività dell'associazione.

I funerali mercoledì

I funerali verranno celebrati mercoledì 12 gennaio alle 14.30 nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Seregno. La salma sarà poi trasferita al cimitero di Cremnago di Inverigo.