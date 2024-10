Incidente con la moto, ferito un 16enne

Incidente in corso Matteotti a Seregno fra un'auto e una moto condotta da un 16enne. A seguito dell'impatto, il minore è rimasto contuso ed è stato trasportato all'ospedale di Monza.

Incidente in corso Matteotti

Incidente questa mattina, lunedì 21 ottobre, intorno alle 7.50 in corso Matteotti, in centro città. Una moto condotta da un seregnese di 16 anni, diretta verso nord, è entrata in collisione con un'auto che procedeva in senso opposto e in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Sanzio. L'automobilista non si è accorto dell'altro veicolo in marcia. A seguito dell'urto, il minore è rovinato a terra.

In ospedale centauro 16enne

Il 16enne è stato soccorso dal personale del 118, accorso con un'Automedica e un'ambulanza di Seregno Soccorso: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato contusioni agli arti superiori. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e per disciplinare il traffico, molto intenso in quel momento della mattinata. Gli agenti hanno contestato all'automobilista, rimasto illeso, l'omessa precedenza al momento di cambiare direzione di marcia e svoltare in via Sanzio.