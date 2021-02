Seregno: intervento dei Vigili del fuoco per la rottura di un tubo dei teleriscaldamento.

Seregno: vigili del fuoco in via Rossini per la rottura di un tubo del teleriscaldamento. E’ successo questa mattina poco prima delle 8.

Intervento dei Vigili del fuoco a Seregno

Nel dettaglio sul posto, intorno alle 7.50, si sono portati i pompieri del distaccamento locale. I Vigili del fuoco hanno appunto riscontrato la rottura di una tubazione del teleriscaldamento e hanno dunque disposto la chiusura della strada fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.