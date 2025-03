L'ultimo saluto alla "mitica" Teresina

A Seregno addio a un personaggio che a suo modo ha caratterizzato la vita in città negli ultimi cinquant’anni: Teresina Mariani vedova Sala.

Cordoglio per la “mitica” Teresina

Nella serata di venerdì, nella sua abitazione di via Porta, stretta nell’abbraccio dei famigliari si è spenta serenamente Teresina Mariani vedova Sala, aveva 91 anni. Lascia gli amati figli Mario, Giuditta e Rita e gli adorati nipoti Andrea, Matteo, Marco, Leo, Anna e Lisa. Le esequie saranno celebrate questo pomeriggio, lunedì 17 marzo, in Basilica.

Il suo impegno nell’Aido

La “mitica” Teresina, come veniva soprannominata, partecipava a tutti gli eventi della città, che amava profondamente, così come alle attività promosse dalle parrocchie e associazioni locali. Per moltissimi anni, insieme al marito Carluccio, era stata volontaria all’opera Don Orione ed era stata iscritta nonché consigliera della sezione locale Aido.

Festa a sorpresa per i 90 anni

Per il 90esimo compleanno, nell’ottobre 2023, la Filarmonica fiati diretta da Mauro Bernasconi, su iniziativa di Marina Colombo Sala, in Auditorium le aveva reso omaggio con una grande festa a sorpresa e si era così emozionata da restare senza parole, cosa insolita per un personaggio così loquace.