Seregno ricorda tutte le vittime del Covid. Si è appena conclusa la toccante celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco don Bruno Molinari (era presente per la preghiera finale anche don Fabio Sgaria, vicario della parrocchia), che si è svolta samattina, domenica 20 febbraio 2022, nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, a Seregno e che ha visto la partecipazione dell'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Rossi, che insieme alla comunità parrocchiale ha voluto ricordare tutte le persone morte a causa del Coronavirus.

Una funzione molto partecipata alla quale hanno preso parte anche gli Alpini, Croce Rossa, Croce Verde, Unicef, Protezione civile, Anmil oltre alle autorità (la Polizia locale era rappresentata dal commissario Felice Buzzi, i Carabinieri con il tenente Maurizio Guadalupi e il maresciallo De Crescenzo e c'era anche una rappresentanza della Guardia di Finanza).

Anche il primo cittadino Alberto Rossi ha voluto ricordare questa significativa giornata.

"Esattamente un anno fa, era il 20 febbraio 2021, eravamo nella Basilica San Giuseppe per un momento del tutto analogo che oggi abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Per volontà concorde del Consiglio Comunale, avevamo deciso di celebrare un momento pubblico in ricordo di tutti coloro che non ce l’hanno fatta, per tutti coloro per i quali il Covid ha rappresentato il passaggio finale della vita - ha sottolineato il sindaco - Avevamo scelto la data del 20 febbraio, quella in cui per la prima volta il virus del Covid era stato diagnosticato in Italia. Dopo allora, leggi statali hanno legato la data del 20 febbraio come “giornata dei camici bianchi”, con una dedica speciale al personale sanitario morto durante i mesi della pandemia, mentre la giornata nazionale delle vittime Covid è stata più propriamente individuata nel 17 marzo".