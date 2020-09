A Seregno riapre lo Sportello legale del cittadino

A Seregno riparte l’attività dello Sportello legale del cittadino dopo l’interruzione imposta dall’emergenza sanitaria.

Dal 24 settembre riparte l’attività dello Sportello legale del cittadino dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Il servizio, avviato un anno fa dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Ordine degli avvocati di Monza, mette a disposizione un avvocato per orientare i cittadini sulle modalità di accesso al sistema della Giustizia. Inoltre fornisce utili informazioni su come fruire delle prestazioni professionali degli avvocati.

Aperto l’ultimo giovedì del mese

Lo Sportello del cittadino è accessibile l’ultimo giovedì pomeriggio di ogni mese a Palazzo Landriani, sede di rappresentanza del Comune. E’ affidato ad avvocati che garantiscono la loro presenza a turno e in termini di volontariato, non prevede alcun costo a carico dei cittadini.

Cosa propone lo Sportello legale

Ci si può rivolgere allo Sportello per informazioni sulle azioni giudiziarie esperibili a tutela dei propri diritti e interessi ma anche per approfondire diverse tematiche: tempi e costi delle azioni processuali, procedure di mediazione e conciliazione, accesso al gratuito patrocinio e tariffe professionali applicate dagli avvocati.

Un servizio di orientamento

Il servizio legale ha un carattere di primo orientamento: per ragioni deontologiche, gli avvocati

che prestano servizio per lo Sportello Legale non possono in nessun caso prendere in

carico e assistere le persone che si sono rivolte loro in quella sede. Si può consultare il legale previo appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 0362 263234, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.

