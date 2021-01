Elezioni Amministrative a Desio: “Serve chiarezza e un progetto per salvaguardare imprese e famiglie”, l’appello di Carmelo Gangi (Fratelli d’Italia), presidente di Impresa Azzurra e di Unimpresa Giovani.

“Un progetto per salvaguardare imprese e famiglie”

“Con il 2021 inizia un anno fondamentale per la vita del Comune di Desio. Con la pandemia ancora in corso e le elezioni in previsione, serve più chiarezza su quelli che saranno i programmi dei governanti o di chi succederà al centrosinistra attualmente al governo per il futuro della nostra comunità”. Carmelo Gangi è pronto a impegnarsi in prima persona per la sua città.

“La crisi economica non ha avuto le dovute risposte”

“Desio da sempre rappresenta il cuore della Brianza che lavora e produce, ospitando realtà imprenditoriali di enorme interesse e migliaia di altre attività. La posizione strategica e la ricchezza di infrastrutture e servizi rendono la nostra città di elevata importanza per l’intera provincia e regione – mette in evidenza – La crisi economica, derivata da quella sanitaria, non ha ricevuto le dovute risposte dalla nostra Giunta guidata dal sindaco Corti”. Per Gangi serve “un piano di aiuti per le imprese e le famiglie in difficoltà, che possano diventare salvaguardia per il futuro delle aziende e dei cittadini desiani”.

