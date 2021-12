Serviva i clienti, ma non aveva il green pass: multa ad un barista

Verano Brianza

Tutti nel locale avevano la certificazione tranne il titolare 34enne

Si sono intensificati i controlli in locali e attività e grazie a questi, ieri mattina un 34enne di Verano è stato sanzionato dai Carabinieri.

Controlli a raffica

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli della c ertificazione verde , nella mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di Verano Brianza hanno proceduto alla verifica del possesso del green-pass da parte dei clienti seduti al tavolo di un bar in paese. Tutti gli avventori erano in regala, così come i dipendenti del bar - tutti muniti della certificazioni - non lo era però il titolare del locale.

Barista senza certificazione

I militari hanno proceduto alla verifica anche sul titolare, scoprendo con sorpresa che l’unico a non avere il green-pass era proprio lui, colui che era deputato alla verifica. L’uomo, un 34enne residente di zona, nel primo semestre di quest’anno aveva effettuato la prima dose, ma non aveva più proseguito con il ciclo vaccinale. Inevitabile per lui la sanzione e la segnalazione all’autorità amministrativa.