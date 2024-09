A distanza di 36 ore dalla brutale aggressione subita martedì sera intorno alle 22 da un imprenditore 60enne a Cesano Maderno, i Carabinieri hanno fermato un minorenne, ora indiziato di tentato omicidio.

Sessantenne aggredito con una mazza da baseball, fermato un minorenne

I fatti, lo ricordiamo, sono avvenuti martedì sera. Il 60enne è stato colpito alla nuca con diversi colpi di mazza da baseball, nel corsello dei box condominiali. A dare l’allarme un vicino di casa dell’uomo che, rincasando, l’ha trovato a terra, con vistose ferite alla nuca. I Carabinieri, giunti all’interno dei locali garage del condominio residenziale, hanno trovato il 60enne in stato di semi incoscienza, riverso a terra, con vistose macchie ematiche sul capo.

La vittima è stata poi subito soccorsa dal personale del 118 e trasporta presso l’ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza. La prognosi è riservata.

Le indagini

Intanto i militari della squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza repertavano sul posto la mazza da baseball in acciaio utilizzata per l’aggressione. Inoltre, i militari della Tenenza di Cesano Maderno, della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo avviavano le attività, acquisendo le prime testimonianze, dirette e indirette, nonché eseguendo una ricognizione nei luoghi vicini per l’acquisizione di eventuali immagini di video sorveglianza.

Le attività investigative, andate avanti per l’intera notte e la giornata di ieri, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in capo ad un minorenne italiano della zona. In particolare, all’interno della sua abitazione sno stati trovati gli abiti intrisi di tracce ematiche, oltre a qualche sigaretta confezionata artigianalmente contenente marijuana.

Per tali ragioni, i militari hanno proceduto a un fermo di indiziato di delitto nei confronti del minorenne, dandone immediata comunicazione alla Procura per i minorenni di Milano che ne ha disposto l’accompagnamento in un istituto penale per minori.