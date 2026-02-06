Sessantenne di Renate truffata con il trucco del finto bonifico per il figlio

La vittima è una donna di 63 anni. I Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza hanno denunciato due persone residenti in Campania.

Un’anziana di Renate è stata truffata con il trucco del finto bonifico che l’hanno indotta a versare più di 2.500 euro.

Denunciati due soggetti residenti in Campania

I Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà due persone, rispettivamente di 51 e 20 anni, residenti in Campania, ritenute responsabili del reato di truffa aggravata.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia sporta lo scorso mese di gennaio da una 63enne residente a Renate, la quale, contattata tramite un’app di messaggistica istantanea da un soggetto che si era finto suo figlio e che, simulando una necessità improvvisa, l’aveva indotta ad effettuare diversi bonifici bancari per un totale di 2.590 euro.

Attraverso approfonditi accertamenti, anche di natura bancaria, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che avrebbero fornito supporto logistico all’illecito, mettendo a disposizione i propri conti correnti per ricevere la somma.