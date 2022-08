Sessantenne muore nei pressi della stazione ferroviaria

Dramma a Villasanta dove una donna di 63 anni è deceduta nei pressi della stazione ferroviaria, a poca distanza dalla sede dei Carabinieri

Il decesso vicino alla stazione

L'allarme è scattato poco prima delle 8.30 in via Cellini, a Villasanta, a poca distanza dall'ingresso dello scalo ferroviario e sul posto, in codice rosso, sono sopraggiunte un'ambulanza della Croce rossa e un'automedica. Purtroppo, malgrado il tempestivo intervento dei sanitari, non si è potuto far nulla se non constatare il decesso della donna, tanto che non ne è stato neppure disposto il trasferimento in ospedale. Spetterà ora alle Forze dell'ordine chiarire la genesi del decesso