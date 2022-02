Sesso a pagamento, coppia a processo

Giudiziaria

Avevano affittato un appartamento a Macherio per incontri hot: sono accusati di sfruttamento della prostituzione.

Sesso a pagamento in una casa a luci rosse in via Fratelli Cervi a Macherio.

Sesso a pagamento

A scoprirlo i Carabinieri della Stazione di Biassono a seguito di alcune segnalazioni per il continuo via vai di uomini di tutte le età. Le indagini condotte per mesi da militari, coordinati dal comandante della Stazione, il luogotenente Luigi Martello, hanno portato alla denuncia a piede libero di una coppia accusata di favoreggiamento della prostituzione. Posizione che però si è aggravata durante l’udienza di giovedì mattina, in Tribunale a Monza, dove il pubblico ministero, Michele Trianni, dopo aver ascoltato la testimonianza di alcuni teste, ha chiesto la modifica del capo di imputazione, da favoreggiamento a sfruttamento della prostituzione.

La denuncia a piede libero

La coppia denunciata a piede libero, lui 30enne, italiano, lei 32enne sudamericana, residenti nella provincia di Milano, aveva messo in piedi un giro d’affari notevole pubblicando annunci "hot" su un sito internet. I fatti risalgono all’ottobre del 2015 quando la coppia decide di affittare un appartamento all’interno del complesso condominiale di via Fratelli Cervi a Macherio. Una zona tranquilla ma le continue segnalazioni di andirivieni di uomini e donne da quell’appartamento, facilmente riconoscibile da un cuoricino appeso fuori dalla porta d’ingresso, avevano insospettito le forze dell’ordine. Fondamentale per la modifica del capo di imputazione è stata la testimonianza di una donna, sudamericana, in qualità di persona offesa: "Avevo bisogno di lavoro, ho tre figli - ha raccontato - Così ho deciso di prostituirmi e sono rimasta in quella casa per una settimana. Dovevo pagare 65 euro al giorno. C’erano anche altre ragazze che facevano lo stesso lavoro".

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 1 febbraio 2022.