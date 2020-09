Seveso: 22enne soccorsa per un malore SIRENE DI NOTTE

Seveso: 22enne soccorsa per un malore. La ragazza si è sentita male in Corso Garbaldi poco dopo le cinque.

Seveso: 22enne soccorsa per un malore

E’ stata trasportata in ospedale a Desio in codice giallo la giovane di 22 anni soccorsa poco dopo le cinque a Seveso. In base a quanto diffuso da Areu da ragazza ha accusato un malore in corso Garibaldi e subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Seveso e l’automedica. Le condizioni della 22enne sono apparse stabili ma serie ed è stata quindi trasportata in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Caduta a Nova Milanese

Nella serata di ieri, mercoledì, segnaliamo un intervento di soccorso a Nova Milanese per una caduta in via Galilei. Ad essere soccorsa una donna di 64 anni, poi trasportata in ospedale a Desio in codice verde.

