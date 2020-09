Seveso: 39enne in ospedale dopo un incidente in corso Marconi FOTO

Seveso: 39enne in ospedale dopo un incidente in corso Marconi. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto ambulanza e automedica.

Incidente in corso Marconi a Seveso

Intervento di ambulanza e automedica nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 settembre, a Seveso. Qui, in corso Marconi, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto e in cui è rimasto ferito in modo serio un 39enne.

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, la macchina dei soccorsi si è messa in moto pochi minuti prima delle 13 portandosi in corso Marconi.

Qui il 39enne è stato stabilizzato e poi trasportato in ambulanza in ospedale. La dinamica del sinistro invece è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Seveso, intervenuti sul posto per i rilievi.

