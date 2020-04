Seveso, a Baruccana torna il mercato con quattro bancarelle presenti. Presenti la Polizia Locale e la Protezione Civile per evitare possibili assembramenti.

Torna il mercato a Baruccana

Questa mattina, dopo il decreto che ha permesso la riapertura dei mercati, a Baruccana il parcheggio delle scuole di via Gramsci è stato allestito per ospitare nuovamente il mercato. Presenti solo quattro bancarelle, tutte rigorosamente di generi alimentari. Nel parcheggio è stato allestito un percorso apposito per fare in modo che non si creassero assembramenti. A realizzarlo gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile, che sono stati presenti sul posto per tutta la mattinata.

Misurata la temperatura agli acquirenti

I volontari, armati di termometro, hanno misurato a ciascun acquirente la temperatura. Acquirenti che si sono presentati rigorosamente con la mascherina. “Purtroppo, anche a causa della forte pioggia di questa mattina, alcune bancarelle, specialmente quelle di frutta e verdura, hanno preferito non presentarsi. Sono state applicate tutte le precauzioni necessarie per evitare assembramenti”, ha spiegato l’assessore Antonio Santarsiero, anche lui presente sul posto. Una cinquantina circa i clienti che nell’arco della mattinata sono passati dal mercato per acquistare i prodotti.

TORNA ALLA HOME