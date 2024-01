Seveso celebra San Sebastiano: i numeri della Polizia Locale del 2023

Al seminario di Seveso celebrato San Sebastiano: festeggiata la Polizia Locale. Illustrati i numeri del 2023 del corpo municipale: 7180 violazioni al codice della strada, 47 incidenti stradali, 600 controlli igienico-ambientali.

Con la Messa celebrata da don Andrea Regolani, responsabile del centro pastorale, nella Chiesa del seminario diocesano di Seveso è stato festeggiato il corpo di Polizia Municipale. La funzione dedicata a San Sebastiano è stata celebrata nel pomeriggio di sabato 20 gennaio. Presenti l'intera Giunta, consiglieri di maggioranza ed opposizione e tante associazioni tra cui Alpini, Caritas, Croce Bianca Seveso, Protezione Civile, Anc. Terminata la funzione, nella sala attigua alla Cappella, c'è stato il saluto del sindaco Alessia Borroni e dell'assessore alla Polizia Locale Marco Mastrandrea. Poi ha preso parola il comandante Roberto Curati e, a chiudere, la cerimonia di consegna dei simboli distintivi di grado e nastrini di anzianità agli appartenenti al corpo di Polizia Locale.

Le parole di sindaco e assessore

Così il sindaco Borroni:

"La passione e la professionalità vi contraddistinguono e lo dimostrano il rinnovo della convenzione approvata in Consiglio comunale con la provincia di Monza e Brianza e con Meda alla quale si è aggiunta anche Limbiate. Una convenzione che molti Comuni ci invidiano e chiedono di poter copiare. Avete un grosso fardello da portare. Avete in mano la nostra sicurezza ogni giorno e sono certa che il profondo percorso di rinnovamento di uomini e donne iniziato da due anni renderà Seveso sempre più sicura e bella da vivere. Perché voi agenti non siete solo sicurezza, ma punto di riferimento per tutti i cittadini. Siete sempre a disposizione. Un particolare e sincero grazie al comandante dottor Curati perché non è solo un comandante ma un leader, un faro per tutti. Siete un gruppo di eccellenza da prendere come esempio".

Anche l'assessore Mastrandrea ha voluto ringraziare il corpo municipale:

"Essere qui ci permette di ringraziare tutti voi per il vostro impegno quotidiano. Fatto di fatica, a volte pericolo e di poco riconoscimento del valore del vostro agire a servizio della Comunità. Ci sono le regole, c'è il senso del dovere. Ancora più importante e significativo per chi come voi ha scelto il corpo della Polizia Locale. C'è la responsabilità. Sia individuale che come gruppo di donne e uomini. C'è, infine, l'elemento più importante: la passione. Che va oltre il contratto, i doveri, le norme. E in questi anni ne ho vista davvero tanta. Accogliere i cittadini. Ascoltare. Spiegare. Ed educare. Sempre con pazienza e gentilezza. Lavorate anteponendo la cultura della prevenzione alla repressione. E fare questo significa generare cultura della legalità".

I numeri del 2023

I numeri del 2023 sono stati illustrati dal comandante Roberto Curati. Il comando ha realizzato una serie di collaborazioni con altre forze di Polizia, come il Progetto Regionale Parco delle Groane e la campagna di prevenzione truffe agli anziani. Nel 2023 è stata poi approvata la convenzione tra i comuni di Seveso, Meda e Provincia di Monza

e della Brianza garantendo oltre 120 servizi.

"La Polizia Locale ha un organico di 14 compreso il comandante. Una risorsa è stata distaccata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ha sottolineato Curati - In un’ottica di efficientamento il Comando è stato organizzato in nuclei e uffici in modo da rispondere più efficacemente alle esigenze della città. Su circa 7180 verbali, sono pervenuti solo 8 ricorsi al Prefetto e Giudice di Pace".

Capitolo investimenti: una vettura full-hybrid, un etilometro, 60mila euro di interventi di segnaletica stradale e avviati procedimenti di affidamento per circa 100mila euro da realizzare nel 2024. Sono state gestite in tutto l'anno circa 43 manifestazioni, effettuati 45 controlli in attività economiche e produttive, 20 controlli presso ambulanti fiere e mercati e rilasciate 37 licenze.

Nell’ambito dei controlli ambientali, grazie all’introduzione del vigile ecologico sono stati effettuati oltre 600 controlli igienico ambientali, rilevate 150 violazioni in tema di rifiuti, di cui 6 riguardanti rifiuti speciali e 5 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per violazione al codice dell’Ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza urbana sono state 400 le ore di presidio, 1450 le persone controllate, 6 Daspo Urbani e 140 le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana. 38 le Notizie di reato all’Autorità Giudiziaria, 8 procedimenti di espulsione di stranieri, 16 sequestri per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. 47 gli incidenti stradali (10 per cento in meno rispetto al 2022), 27 con feriti, nessuno mortale. 7180 le violazioni al codice della strada, 400 (+ 150 per cento rispetto al 2022) i posti di controllo e 2500 i veicoli controllati.