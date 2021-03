Seveso, doppio incidente nel pomeriggio all’Altopiano. Polizia Locale impegnata prima in via Vicenza e poi in via Cacciatori delle Alpi.

Malore in via Vicenza

Il primo episodio si è verificato in via Vicenza poco prima delle 16. Un 49enne è rimasto coinvolto in un incidente, pare per via di un malore. L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, si sarebbe sentito male ed è andato a sbattere contro una vettura parcheggiata lungo la via. Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono portati sul posto con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate. Per rilevare l’incidente sono invece intervenuti i Carabinieri di Lentate e gli agenti della Polizia Locale di Seveso. L’uomo era inizialmente svenuto, ma poi si è ripreso. Il 49enne è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo.

Via Cacciatori delle Alpi bloccata

Concluso l’intervento in via Vicenza, gli agenti e i Carabinieri si sono spostati di pochi metri, in via Cacciatori delle Alpi, dove si è verificato il secondo incidente nel tratto compreso tra via dei Castagni e via delle Robinie. Un Fiat Doblò, diretto verso il semaforo, è entrato infatti in collisione con una Wolksvagen Touran il cui conducente stava uscendo dai parcheggi lungo la strada. L’impatto ha portato la Touran a scontrarsi con una Fiat Stilo, parcheggiata lungo la via. Sul posto la Misericordia di Arese e la Croce Argento di Limbiate. Ad avere la peggio il conducente del Doblò, cesanese, trasportato in ospedale in codice giallo.