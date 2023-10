Seveso, firmata la convenzione con il Gruppo Alpini

Firmata la convenzione con il Gruppo Alpini di Seveso che si occuperà della manutenzione ordinaria del verde nel Parco di Villa Dho.

Gli Alpini si prenderanno cura del Parco Dho

Prendersi cura del parco di Villa Dho. Lo faranno gli Alpini di Seveso in virtù della convenzione firmata mercoledì 4 ottobre con il Comune di Seveso con la quale si mette "nero su bianco" la volontà già più volte espressa dal gruppo di porsi a disposizione gratuitamente per effettuare piccole attività di manutenzione del verde pubblico in quello che è considerato un vero e proprio gioiello della città di Seveso. Grazie alla stesura della convenzione sono stati elencati con precisione i compiti che i volontari dovranno assolvere coordinandosi con un agronomo del Comune che avrà anche il ruolo di supervisore dei lavori: la pulizia delle aree verdi a prato, lo sfalcio e il taglio dell'erba, la potatura di siepi ed arbusti, piccole riparazioni di arredi preventivamente concordate con l'Ufficio Ecologia, la pulizia della recinzione lungo via dei Castagni e l’eventuale manutenzione ordinaria delle staccionate, la ripulitura e il ripristino del sentiero lato sud-est di confine, la ripulitura dell'ex laghetto e area limitrofa e la raccolta dei rifiuti esterni ai cestini posizionati nelle aree verdi con il conferimento del rifiuto negli appositi contenitori. La presenza costante degli Alpini nella sede e negli spazi verdi si rivela preziosa anche perché potranno prontamente far partire segnalazioni all'Ufficio Ecologia sulla presenza di parassiti e fitopatie in genere, monitorare lo stato vegetativo delle piantagioni presenti nel Parco e lo stato dei punti luce spenti o mal funzionanti oltre ad avvisare le autorità competenti in caso di abbandono abusivo di rifiuti o atti vandalici.

Cosa resta a carico dell'Amministrazione

Restano ovviamente a carico dell'Amministrazione gli interventi di manutenzione più gravosi quali l'abbattimento di alberi morti, l'acquisto e la posa di arredi, il controllo statico degli alberi; inoltre, provvederà a fornire i prodotti specifici utilizzati dai volontari, i quali sono coperti da opportuna assicurazione e abilitati a questa tipologia di lavori previa frequenza di corsi di formazione sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente. La sede degli Alpini si trova proprio nelle vicinanze, nella ex casa dei custodi di Villa Dho, dal 1996. Dal 1998 c'è un contratto di comodato con il Comune che scadrà nel 2028. E mercoledì, nel tardo pomeriggio, in sede c'erano anche il sindaco Alessia Borroni e il dirigente dell'area Territorio Sicurezza e Vigilanza Comandante della Polizia Locale, Roberto Curati per ringraziare personalmente il Gruppo Alpini Seveso, che attualmente conta 43 associati.

Il capogruppo Gressani: "Volevamo renderci utili"

Il responsabile è Paolo Gressani, che commenta positivamente la firma della convenzione, che ha durata triennale.