Seveso: i decessi per Covid salgono a 51

Seveso: salgono ancora i decessi per Covid, così come i contagiati. Nell’ultima settimana si è spento un cittadino non ancora sessantenne residente in città. Come riportato dall’ultimo bollettino reso noto dall’Amministrazione comunale negli ultimi 7 giorni inoltre il numero dei contagiati è aumentato di 25 unità.

Contagi a Seveso

Tra i 1.436 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 40 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.366 sono guariti (in 64 nell’ultima settimana).

IL sindaco Luca Allievi ricorda a tutti di proseguire nelle buone pratiche per contrastare e contenere il contagio da “coronavirus”: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati. Si invita altresì a limitare le uscite

consentite dai decreti e dalle ordinanze dei vari Enti di governo e a essere prudenti in occasione di tutti i necessari spostamenti.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 18 gennaio 2021.

