Seveso, il fiuto di "Kevin" non fallisce: scovata droga in stazione

Controlli a tappeto

Ben 15 militari e il cane “Kevin”hanno scovato hashish addosso a due individui in transito dalla stazione ferroviaria di Seveso

Il fiuto infallibile di "Kevin" colpisce ancora: scovata droga alla stazione ferroviaria di Seveso addosso a due individui.

Continua l’azione di prevenzione dell’Arma dei carabinieri nella provincia di Monza e della Brianza, ancora una volta focalizzata sugli scali ferroviari.Questa volta i militari hanno passato al tappeto i pendolari della stazione ferroviaria di Seveso.

Carabinieri in azione alla stazione di Seveso

A distanza di due settimane dall’attività che aveva interessato contemporaneamente ben nove scali ferroviari, questa volta le forze in campo si sono concentrate sulla stazione di Seveso dove i carabinieri del locale comando stazione, unitamente a un’unità del nucleo cinofili di Casatenovo, hanno proceduto al controllo di cinquantasei persone, trentasei veicoli e cinque esercizi commerciali.

"Kevin" scova hashish addosso a due individui

Il servizio, sotto il coordinamento del comandante della Stazione dei carabinieri, ha visto impiegato un totale di 15 militari e il cane “Kevin” che ancora una volta si è reso di validissimo ausilio. Con il suo fiuto infallibile ha scovato hashish addosso a due individui in transito e alcune dosi in un involucro di plastica termosaldata che era stato opportunamente occultato a opera di ignoti in un vano ricavato sotto uno scalino delle scale del sottopassaggio.

L’attività è stata capillare ed è stata svolta con controlli nei sottopassaggi, in banchina e sui vagoni dei treni in fermata. A latere, sono state effettuati dei posti di controllo lungo le vie adiacenti allo scalo ferroviario dove sono stati altresì controllati degli esercizi pubblici, senza comunque riscontrare violazioni.