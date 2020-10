Seveso, il Parco delle Rose si rimette a nuovo

Il Comune di Seveso ha consegnato stamattina i lavori necessari alla riqualificazione e messa in sicurezza del Parco delle Rose.I lavori dureranno 180 giorni.

Il Parco delle Rose si rimette a nuovo

Le opere, per le quali il Comune spenderà circa 155mila euro, finanziati a fondo perduto dalla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per la ripresa economica a seguito dell’emergenza causata dal “coronavirus”, dovranno essere eseguite entro 180 giorni.

Lo scopo dei lavori ai giardinetti di piazza IV Novembre è quello di garantire un adeguato assetto in ordine alla migliore fruibilità degli spazi gioco, dei sistemi verdi e delle infrastrutture esistenti.

I lavori

Saranno adeguati e riqualificati gli spazi esistenti e ammodernate le reti impiantistiche. Gli

interventi riguarderanno quindi il blocco servizi igienici (che verrà completamente ristrutturato e adattato per consentirne l’utilizzo anche alle persone diversamente abili), i vialetti (di cui sarà rifatta la pavimentazione) e la messa a norma degli impianti. Obbiettivo del progetto è anche la messa in sicurezza del patrimonio arboreo esistente, nonché l’installazione di un sistema di apertura automatizzata degli ingressi. Al termine dei lavori la città di Seveso disporrà di un parco urbano di circa 5.900 metri quadrati completamente accessibile e dotato di sistemi di sicurezza.

“Tra le linee programmatiche dell’azione di governo vi sono la valorizzazione e la maggiore fruibilità dei parchi cittadini – dichiara il Sindaco Luca Allievi – Dopo il Parco del Gaggin, riqualificato nel marzo 2019, tocca ora al Parco delle Rose, situato in pieno centro abitato. La sua riqualificazione costituisce un’importante opportunità al servizio di tutta la comunità per creare un forte polo aggregativo, sociale, di svago ed ecologico”. “Nel procedere alla stesura del progetto riguardante il Parco delle Rose – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessia Borroni – si è tenuto conto della necessità di riqualificare e rendere maggiormente accessibili non solo degli spazi a verde pubblico attrezzato vicini al centro cittadino, ma quello che è uno spazio di relazione prossimo alle infrastrutture scolastiche e che dunque riveste un ruolo di centralità e rilevanza”.

