Salgono a 58 i decessi per Covid nel comune di Seveso. A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale che ha diffuso un nuovo bollettino sull’emergenza sanitaria.

Seveso: in una settimana 35 nuovi contagi e un decesso

Nel dettaglio il bollettino riporta ora 1.667 nominativi, di cui i deceduti sono appunto diventati 58. Nell’ultima settimana ha infatti lasciato la comunità sevesina un altro anziano. Inoltre negli ultimi 7 giorni il numero dei contagiati è aumentato di 35 unità. Tra i 1.609 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 77 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.504 sono guariti (in 29 nell’ultima settimana).

Situazione nelle scuole

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunno di una sezione dell’Asilo per l’Infanzia di Seveso, di 1 alunno della scuola primaria Enrico Toti, di 1 alunna della scuola dell’infanzia Gianni Rodari e di 1 alunno della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, le cui classi sono state poste in isolamento domiciliare (quarantena).

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 1

marzo 2021.