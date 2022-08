Seveso, incendio in via Eritrea: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Bruciati circa 200 metri quadri d'area, ma danni minimi.

A fuoco un'area in via Eritrea

Tanta paura a Seveso. È di 200 metri quadrati l'ampiezza dell'incendio divampato nella serata di domenica 31 luglio intorno all'ora di cena su un'area di proprietà privata in via Eritrea, poco lontano dalla piattaforma ecologica. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Seregno e Bovisio, allertati dai cittadini, che con due autopompe nel giro di meno di un'ora hanno prima spento le fiamme e poi, con il supporto degli operai del Comune, recintato e messo in sicurezza l'area che prossimamente sarà ripulita dal proprietario. Sul posto era presente anche il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, che ha seguito le operazioni di spegnimento. Si tratta di un'area abbastanza nascosta, spesso purtroppo utilizzata per lo scarico abusivo di rifiuti.

Presto un dialogo con la proprietà

Il sindaco ha garantito l'apertura di una interlocuzione con la proprietà per studiare soluzioni adeguate per contrastare ulteriori abbandoni. Per fortuna l'incendio ha causato danni minimi, non essendosi propagato lungo la fitta e secca vegetazione poco oltre il bordo strada proprio grazie alla velocità di intervento dei Vigili del Fuoco. Incolume la colonia felina che si aggira nei paraggi dell'area.