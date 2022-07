Seveso, iniziati i lavori di riqualificazione dell'area cani. Stanziati 15mila euro, dureranno una settimana.

Al via i lavori nell'area cani

Sono iniziati oggi, lunedì 25 luglio, i lavori di riqualificazione dell’area cani di via Redipuglia. Dureranno una settimana e per la loro realizzazione è stata stanziata una cifra di circa 15mila euro. Già da venerdì 22 a mezzogiorno è stato collocato dall'azienda che si occuperà del cantiere il cartello che avvisa della chiusura temporanea dello spazio. Verrà rimossa e sostituita la recinzione, sostituiti i cancelletti di accesso e sgombrata l'area dai giochi oramai inutilizzabili. All’ingresso verrà posizionato un doggy drink (un abbeveratoio per cani) e una nuova panchina. Verrà mantenuta l'attuale divisione in due parti. Si provvederà anche al rifacimento del tappeto erboso previa eliminazione di sassi. Verrà poi piazzato nei giorni successivi un cartello informativo rivolto ai cittadini che frequentano quotidianamente l'area con i cani di proprietà.

La soddisfazione del sindaco

"Voglio esprimere la mia soddisfazione per questo intervento di riqualificazione voluto dalla mia Amministrazione sull’area cani, per troppi anni abbandonata a se stessa nonostante le richieste provenienti dai cittadini che quotidianamente ne usufruiscono. In Lombardia sono registrati all’anagrafe circa due milioni di animali d’affezione, questo significa che sono a tutti gli effetti membri delle famiglie e quindi da tutelare anche negli spazi dedicati – ha commentato il sindaco Alessia Borroni - Il nostro impegno non finisce qui, cercheremo nuove risorse e sponsor per migliorare ancora di più l'area e, come anticipato, identificheremo altre aree nella città per creare nuovi spazi dove poter far giocare e divertire i nostri amici a quattro zampe. Inoltre, sempre vicina a tutti coloro che amano gli animali, mi preme sensibilizzare i proprietari a rispettare le norme di pulizia dalle deiezioni nelle strade nel rispetto di tutti, per mantenere igiene e decoro della nostra città".