Denuncia

La scoperta è della consigliera del Pd Anita Argiuolo. "Mi chiedo quando le forze dell’ordine intendono intervenire per tutelare il bene pubblico e la sicurezza dei cittadini che frequentano il parco".

Seveso, La Petitosa occupata abusivamente. La denuncia della consigliera del Pd Anita Argiuolo.

La Petitosa occupata in maniera abusiva

La struttura è chiusa da tempo in attesa di una riqualificazione che possa permettere la riapertura. Fatto sta però che qualcuno è entrato senza aspettare, in maniera abusiva. Questa mattina, lunedì, alla Petitosa, struttura del Parco di Villa Dho di Seveso, un uomo è entrato abusivamente. "La struttura è stata occupata da un soggetto ben noto alle forze dell’ordine di Seveso - ha affermato Argiuolo - Stamattina, sollecitata dai cittadini, mi sono recata sul posto ed ho scattato alcune foto e ho prontamente esposto via email istituzionale alla Polizia Municipale quello che stava avvenendo".

Segnalazione dei cittadini

Una volta sul posto, la consigliera ha visto una doppia canna da lavaggio lunga oltre dieci metri attaccata alla fontanella presente all'ingresso del Parco Dho. L'uomo l'ha fatta passare dalle finestre per lavare i pavimenti della Petitosa. "Alla richiesta di spiegazioni, mi ha detto che la casa era sua perché assegnata dal sindaco" ha aggiunto Argiuolo. Una spiegazione che chiaramente non convince. "Mi è stato riferito che la Polizia Locale sapeva di questa situazione abusiva - ha affermato la consigliera - Mi chiedo quando le forze dell’ordine intendono intervenire per tutelare il bene pubblico e la sicurezza dei cittadini che frequentano il parco. Se dovesse succedere qualcosa di irreparabile, chi sarà chiamato a rispondere per le conseguenze? Le forze dell’ordine o l'Amministrazione?".