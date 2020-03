Seveso, niente quarantena: ladri in azione al santuario di Baruccana. Portato via un candelabro con il suo contenitore delle offerte.

Seveso, ladri in azione

Rubato a Seveso un candelabro con annesso il contenitore delle offerte. Il furto è avvenuto al santuario di Baruccana nel fine settimana. Con l’arrivo dell’emergenza Covid-19 le strade si sono fatte sempre meno affollate e per i cittadini è obbligatorio rispettare i decreti e cercare di uscire quanto meno possibile dalle proprie case. Un decreto non rispettato dai ladri che indisturbati hanno messo a segno il colpo. Il furto si è verificato nella chiesa (santuario) Beata Vergine Immacolata di Baruccana. Venerdì i ladri, approfittando della poca presenza di cittadini per le strade e dell’assenza di telecamere all’esterno dell’edificio, sono entrati in azione e hanno portato via un candelabro con il contenitore delle offerte.

Il candelabro abbandonato vicino ai binari

Il santuario viene aperto e chiuso ogni giorno da un volontario residente lì vicino. Nessuno si è accorto dei ladri in azione. “Non sappiamo quanti fossero e a che ora sia accaduto il furto, fatto sta che una volta preso il candelabro hanno certamente percorso la stradina che costeggia la ferrovia e che porta verso la stazione di Baruccana. Noi lo abbiamo ritrovato lì, gettato a terra, una volta che sono state portate via le offerte”, ha spiegato il parroco don Carlo Pirotta. Di certo una cifra non elevata quella recuperata dai ladri, vista la scarsa presenza di fedeli in chiesa in queste ultime settimane. Notevole invece il danno. A seguito del furto, la parrocchia ha deciso che il santuario per i prossimi giorni resterà chiuso.