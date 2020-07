Seveso, iniziati i lavori per l’ampliamento della mensa alla Toti. Al via l’intervento alla scuola primaria: prevista anche una nuova aula.

Lavori al via alla Toti

Sono iniziati ieri (mercoledì 15) i lavori di ampliamento del locale mensa e di creazione di una nuova aula didattica nella scuola primaria Enrico Toti, in via Antonio Gramsci a Baruccana. Le opere, per le quali il Comune spenderà circa 160mila euro, finanziati a fondo perduto dalla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per la ripresa economica a seguito dell’emergenza causata dal coronavirus, dovranno terminare entro il prossimo 27 agosto.

Mensa ampliata e nuova aula

L’Amministrazione, già dallo scorso autunno, si era posta l’obiettivo di conseguire miglioramenti agli spazi interni della scuola con particolare riferimento per le condizioni di capienza del locale mensa e delle aule didattiche, al fine di garantire maggiore sicurezza e incolumità agli utilizzatori della struttura scolastica. Per ottemperare alle prescrizioni tecniche sulle misure di prevenzione e protezione da attuare per migliorarne i livelli di sicurezza, finalizzati anche all’ottenimento, da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza, del Certificato di Prevenzione Incendi, si era proceduto alla predisposizione del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria. Questi consistevano nell’ampliamento del locale mensa della scuola, mediante demolizione dei locali adibiti ad appartamento del custode, nella realizzazione di una nuova aula didattica e di opere di prevenzione incendi e impiantistica elettrica.

“Lavori alla Toti segnale positivo”

“L’inizio dei lavori alla Toti, avvenuta pochi giorni dopo l’aggiudicazione degli stessi, è un segnale decisamente positivo per la nostra comunità, sotto vari punti di vista. Alla ripresa delle lezioni gli alunni troveranno una scuola più sicura e confortevole, anche quando saranno in pausa pranzo, con la speranza che l’emergenza Coronavirus finisca al più presto. Intanto non sarà più necessario organizzare un distaccamento alla scuola Leonardo da Vinci di via De Gasperi” ha commentato il sindaco Luca Allievi. Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Alessia Borroni: “Sono particolarmente soddisfatta. Il progetto di manutenzione straordinaria della Toti ha compreso tutte le esigenze di sicurezza da soddisfare ed è stato elaborato tenendo conto anche delle richieste pervenute dalla Dirigenza Scolastica. Sono state operate le scelte progettuali più consone in relazione allo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla fattibilità tecnica in relazione delle diverse soluzioni possibili e spese di gestione accettabili, nell’ambito dei fondi disponibili”.