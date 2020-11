Seveso, opere di asfaltatura: al via i lavori anche in via Prealpi. Tanti interventi da via Redipuglia a via Sanzio.

Lavori di asfaltatura

Tanti interventi di asfaltatura nel corso di queste settimane a Seveso. Lavori di riasfaltatura di strade, piazze e parcheggi programmati nel secondo lotto 2020, per il quale è stata prevista una spesa di 570mila euro, che si aggiunge ai quasi 300mila euro di costo del primo lotto. Dalla scorsa settimana si è intervenuti in via Ortles, via Redipuglia e via Longoni, mentre il quarto cantiere in corso sta interessando via Sanzio.

Riqualifica di via Prealpi

Un intervento a se riguarda via Prealpi, a Baruccana. Le opere, per le quali l’Ente ha prenotato l’impegno di 350mila euro, finanziati a fondo perduto dalla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per la ripresa economica a seguito dell’emergenza causata dal Coronavirus, dovranno essere eseguite entro 7 mesi. Il progetto prevede la creazione di un nuovo passaggio ciclabile e pedonale protetto. Nel tratto in questione ci si propone di: favorire la percorrenza ciclabile e pedonale, migliorare la segnaletica orizzontale e verticale, realizzare percorsi e pendenze a norma e quindi anche fruibili da persone diversamente abili, garantire e migliorare gli esistenti passi carrai e pedonali, predisporre una nuova linea d’illuminazione pubblica per preservare la pavimentazione da futuri lavori di ampliamento della stessa. La scelta dei materiali che si intende utilizzare per la realizzazione dell’opera segue il criterio di uniformità con gli interventi già realizzati sul territorio comunale. Saranno dunque utilizzati cordoli in granito per il “contorno” dei passaggi pedonali e carrai e pavimentazioni in asfalto stampato per il percorso vero e proprio.