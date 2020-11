Seveso, un maglione in ricordo di Valeria Bufo. L’iniziativa è stata promossa da X noi Vale in collaborazione con un’azienda cittadina.

In ricordo di Valeria

Un maglione in ricordo di Valeria Bufo, con parte dei guadagni che serviranno a sostenere il progetto Eco che X noi Vale sta portando avanti insieme all’associazione AdAgio di Monza. A tenere viva la memoria di Valeria, uccisa nell’aprile 2018 dal marito Giorgio Truzzi a Bovisio Masciago, ci hanno pensato i tre figli Alessandro, Stefano ed Eleonora. Proprio creando X noi Vale, che ormai da due anni collabora con AdAgio nel progetto Eco: un sostegno psicologico rivolto a donne vittime di violenza attraverso incontri e colloqui con psicologi e professionisti.

In collaborazione con un’azienda di Seveso

Il progetto Eco sarà sostenuto anche dalle iniziative benefiche che X noi Vale sta portando avanti: “In occasione del 25 novembre, stiamo portando avanti per tutto il mese un’iniziativa benefica in collaborazione con un’azienda di cashmere di Seveso. L’azienda ha deciso di produrre un maglione in ricordo di nostra mamma Valeria, è stato deciso di realizzarlo con uno scollo a V, l’iniziale del suo nome. Parte dei profitti della vendita saranno donati a X noi Vale e serviranno proprio a sostenere il progetto Eco”, ha spiegato il figlio Stefano. Allo stesso modo il progetto sarà sostenuto dalla vendita di cappellini ed elastici per capelli, tutti rigorosamente di colore rosso. “Non potendo purtroppo organizzare manifestazioni o banchetti abbiamo dovuto organizzarci in altra maniera e abbiamo dovuto arrangiarci per riuscire a promuovere le iniziative, che comunque stanno avendo successo”, ha concluso.

