Seveso, malore in casa: arriva l’elisoccorso. L’uomo trasportato all’ospedale di Desio.

Elisoccorso a Seveso

Paura a Seveso nel pomeriggio di oggi. A causa di un malore accusato da un uomo, probabilmente un arresto cardiaco, è intervenuto addirittura l’elisoccorso. L’uomo si trovava nella sua abitazione. Oltre ai soccorsi sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Nel frattempo è atterrato in via Eritrea anche l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Desio, in attesa di essere eventualmente trasferito in un’altra struttura.

