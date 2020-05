Seveso, 5000 mascherine dal corpo musicale “La Cittadina” di San Pietro. La banda parteciperà al progetto “1 milione di mascherine per imparare a proteggerci”.

Progetto del Politecnico di Milano

Il corpo musicale “La Cittadina” parteciperà al progetto “1 Milione di mascherine per imparare a proteggerci: La filiera della solidarietà prende vita”. Si tratta di una campagna d’informazione e sensibilizzazione che il Politecnico di Milano ha avviato nell’ambito di POLIMask, il progetto attivato a supporto di Regione Lombardia per la creazione di una filiera di produzione locale (regionale e nazionale) di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione. Una campagna che ha come obiettivo quello di informare ed educare all’uso corretto delle mascherine affinché ciascun cittadino possa proteggersi adeguatamente in questo periodo di emergenza Coronavirus.

5000 mascherine a San Pietro

Grazie al materiale filtrante donato dalle aziende produttrici al Politecnico di Milano e distribuito alle associazioni partecipanti al progetto, “La Cittadina”, in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Martire e una rete di volontari realizzerà 5000 mascherine che saranno distribuite ai musicanti, ai volontari e le loro famiglie e a tutte le famiglie del quartiere San Pietro. Dopo il taglio del tessuto a misura, effettuato da un’azienda del settore, le mascherine sono in fase di realizzazione grazie al lavoro di circa 20 volontari. Sarà poi compito dei musicanti confezionarle e distribuirle alle famiglie, insieme al materiale illustrativo della campagna informativa. Sono realizzate in TNT, tessuto non tessuto, prodotto con tecnologia “spundbond” e “meltblow”, estremamente filtrante e utilizzato dalle aziende del settore certificate CE per la produzione e commercializzazione di mascherine chirurgiche.

“Viviamo di contributi, vogliamo aiutare”

“Vogliamo essere presenti, renderci utili, ringraziare come possiamo con un piccolo gesto, chi ci sostiene da sempre. Desideriamo portare la nostra presenza in tante case di San Pietro, non solo attraverso la musica. Il progetto è ambizioso e impegnativo dal punto di vista organizzativo, ma una bella sfida che abbiamo subito accettato con entusiasmo per contribuire concretamente alla drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Viviamo da sempre grazie ai contributi che riceviamo dai nostri concittadini, desideriamo questa volta concretamente dire loro il nostro grazie e partecipare a questa importante campagna che ci avvicina ancora più alle famiglie sampietrine. Emozionante è stata la risposta della comunità che in pochissimi giorni attraverso un semplice passaparola ha risposto ancora una volta con generosità alla richiesta di collaborazione della banda” ha affermato il presidente Marco Orsenigo.

